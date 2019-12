© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In una intervista concessa a Sky, il match winner di Parma-Milan, Theo Hernandez, ha così parlato dopo la gara del Tardini: "Sono molto contento di aver segnato il mio terzo gol. Abbiamo fatto una grande partita, ma ora dobbiamo continuare a lavorare perché arrivano altre partite importanti".

Mai eri arrivato a quota tre gol in una squadra.

"Sono molto contento di essere qui al Milan. Ringrazio i tifosi rossoneri e il mister per la fiducia che mi sta dando".

Non era semplice lasciare il Real a titolo definitivo.

"Non era un momento facile, perché non stavo giocando tantissimo. Il fatto che sia stato Maldini a propormi di venire al Milan ha reso la mia decisione più semplice: non ci ho pensato due volte".