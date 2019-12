Milan, Theo Hernandez verso il podio dei migliori terzini-goleador

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Qualche sbavatura difensiva di troppo, ma un fiuto del gol non indifferente: Theo Hernandez sta sempre più facendo emergere questo.

Il terzino del Milan, al netto appunto di qualche grossolano errore nel suo reparto di competenza, ha già siglato quattro gol, e, come ricorda Tuttosport, tra i rossoneri è il giocatore che, con Krzysztof Piatek, ha segnato di più; ma, pur essendo attaccante, il polacco, per eguagliare lo score del compagno, ha avuto bisogno anche di tre rigori.

Ma la storia del Milan è ricca di terzini goleador, con Aldo Maldera sul podio, dopo aver una stagione con ben 9 reti all'attivo. Al secondo posto di questa speciale classifica, Serginho, che nella stagione 2004-2005 ha siglato 5 reti, una sola in più di quelle finora siglate da Theo Hernandez. Che potrebbe presto raggiungere secondo gradino del podio, per poi puntare alla doppia cifra e scrivere la storia.