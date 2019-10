Milan, Theo: "Zona Champions alla portata. Abbiamo una grande rosa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervista ai microfoni di SkySport per il laterale del Milan Theo Hernandez. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni: "Credo che per un allenatore sia sempre meglio lavorare fin dall'inizio della stagione ma Pioli è un tecnico molto bravo e con lui torneremo a fare grandi cose".

Il mio rendimento?

"Lavoro ogni giorno per essere titolare e spero di giocarle tutte. Sono venuto qui per lavorare duro e contribuire a fare la storia di questo club. Sono giovane e devo imparare tante cose, ma lavoro quotidianamente per riuscirci".

Pioli?

"Non lo conoscevo ma sto scoprendo un grande allenatore. Ha concetti chiari e gli piace giocare bene. Con lui possiamo fare grandi coe ma dobbiamo lavorare duro".

I tifosi?

"Dobbiamo fare in modo che smettano di essere arrabbiati con noi anche se è normale visto quello che abbiamo fatto finora. Dobbiamo riportarli dalla nostra parte e farci sostenere".

Quarto posto Champions possibile?

"Sì. Abbiamo una grande rosa, che ha le qualità per stare là davanti. Nelle ultime giornate non siamo andati bene ma possiamo tornare in alto. Dovremo dare l'anima per vincere".

La sfida col Lecce?

"Può essere quella della svolta. Le vittorie portano morale e fare tre punti ci servirebbe sia per affrontare la gara successiva sia per acquisire fiducia. Un aspetto fondamentale".