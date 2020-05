Milan, Thiago Silva non rinnova col PSG. Sarà libero di accasarsi tra un mese

Secondo quanto riferisce AS, il PSG dovrà trovare in estate un sostituto di Thiago Silva, il quale ha deciso di non rinnovare il suo contratto in scadenza con il club francese. Buone notizie per il Milan, con l'ex leader difensivo rossonero che se volesse davvero tornare nella squadra che l'ha lanciato ad altissimo livello, potrà accasarsi nella sua precedente squadra a parametro zero.