© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Continua a non pervenire la risposta di Jean-Clair Todibo alla proposta del Milan. Per il centrale francese del Barcellona nei giorni scorsi si è mosso direttamente il ds rossonero Frederic Massara, volato in Catalogna per parlarci in prima persona. L'ex Tolosa, però, ha chiesto qualche giorno di tempo, anche perché non propriamente convinto di lasciare in via definitiva (l'operazione è imbastita sulla base di diritto di riscatto praticamente certo) il club blaugrana. Per questo motivo, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, lo stesso Todibo avrebbe chiesto alla dirigenza del Barça di inserire nell'operazione una clausola per il controriscatto del suo cartellino a loro favore. Una ipotesi, questa, che però non è ancora stata trattata fra le società. Sullo sfondo per Todibo rimangono le altre piste di mercato che lo vogliono nel mirino di Bayer Leverkusen e Monaco.