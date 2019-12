© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Corriere dello Sport oggi in edicola spiega che con l'arrivo di Jean-Claire Todibo sempre più vicino al Milan, in uscita dovrebbe esserci Mattia Caldara. Il centrale difensivo potrebbe tornare all'Atalanta: la Dea, però, vorrebbe prenderlo solo in prestito mentre il Milan intenderebbe in caso monetizzare dall'addio del talentuoso e sfortunato centrale azzurro.