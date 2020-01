© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan ribalta la partita contro il Torino ancora grazie a Calhanoglu. Bel lancio di Kessié da centrocampo per il turco che entra in area e incrocia col sinistro superando un Sirigu fin qui eccellente: 3-2 al 106'. Tre minuti più tardi il Milan cala il poker: Castillejo affonda sulla destra, mette in mezzo trovando Leao. Sponda del portoghese per Ibrahimovic che scarica in rete: 4-2 al 108'.