© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan potrebbe tornare su Merih Demiral: domani possibile incontro con la Juventus per il difensore centrale ex Sassuolo, che ai rossoneri piace da tempo e che in questo momento è davanti Rugani nelle gerarchie bianconere. Ma, informa Sky, in caso di addio al centrale turco, l'italiano rimarrebbe a disposizione di Sarri, visto che la trattativa con la Roma per il centrale toscano non decolla.