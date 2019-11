© foto di Imago/Image Sport

La trattativa per portare Zlatan Ibrahimovic al Milan è entrata nel vivo. Le parti si sentono di continuo e tra domanda e offerta adesso balla "solo" un milione di euro. I rossoneri hanno proposto allo svedese un accordo da 2 milioni di euro per i prossimi sei mesi più 4 per l'eventuale stagione successiva mentre Raiola ne chiede almeno 3 subito per la firma sul contratto. Si respira un cauto ottimismo negli ambienti milanisti anche perché alla fine a decidere sarà l'attaccante svedese: entro i primi di dicembre arriverà la risposta che attendono Boban e Maldini per provare a risollevare le sorti di un Milan quanto mai in difficoltà. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.