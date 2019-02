© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prima la sfortunata autorete di Luca Ceppitelli, poi il primo gol italiano di Lucas Paquetá: il primo tempo di Milan-Cagliari finisce sul 2-0, gli episodi chiave avvengono tutti nel giro di 10 minuti. Al 12' i padroni di casa si portano in vantaggio grazie al pallone rimbalzato sul corpo del difensore alle spalle di Cragno dopo una parata su Suso. Al 22' arriva il 2-0: cross di Calabria da destra, inserimento vincente di Paquetà a sinistra, con la commozione per la tragedia che ha colpito il Flamengo, club in cui il giovane brasiliano è cresciuto. Al di là dei due gol, Milan fin qui vincente e anche convincente: tanto movimento, reparti compatti, il criticato Calhanoglu tra i migliori. C'è spazio anche per Donnarumma, che al 26' tiene chiusa la partita, dicendo no a Pavoletti che da due passi aveva sfoderato il colpo della casa, quello di testa. Impressionante la reattività del giovane portiere, alla 150^ presenza con la maglia del Milan. Capitolo Cagliari: bene in termini di aggressività e anche gioco, ma fin qui la squadra di Gattuso ha onorato i 15 punti di distanza in classifica.