Milan, tre profili per la difesa del futuro: la scelta è tra Milenkovic, Pezzella e Fofana

Sono tre i profili che il Milan sta prendendo in considerazione per sistemare la linea difensiva da mettere a disposizione di Pioli in vista della prossima stagione. Due giocatori sono attualmente nella rosa della Fiorentina, e si tratta di Milenkovic, per il quale Commisso chiede non meno di 40 milioni di euro, e German Pezzella, valutato 18 milioni dai viola. Entrambe le valutazioni sono fuori dai parametri rossoneri che intanto pensano anche a Fofana del Saint-Etienne che ha però una valutazione altrettanto alta da 30 milioni e che ha attirato le attenzioni del Leicester. A riportarlo è Tuttosport.