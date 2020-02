vedi letture

Milan, tutto fermo per il rinnovo di Donnarumma: il portiere può salutare già in estate

Gianluigi Donnarumma e un futuro ancora tutto da scrivere. La prossima montagna da scalare, in casa Milan, è infatti proprio il rinnovo del giovane e talentoso portiere, ambito tra le tante anche dalla Juventus. Dal club rossonero non è ancora arrivato un segnale, la trattativa è ferma, ma col contratto in scadenza a giugno 2021 il tempo inizia a stringere. Tanto che lo scenario più verosimile resta un addio già a giugno per il classe '99.