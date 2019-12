Milan, tutto pronto per l’Ibra-bis. L’accelerata dopo Bergamo

© foto di Imago/Image Sport

Zlatan Ibrahimovic sta per tornare al Milan. La sua seconda avventura in rossonero non è stata mai così concreta come in queste ore. Manca solo qualche dettaglio contrattuale ma il “si” dello svedese è arrivato dopo che la dirigenza milanista è corsa ai riparti in seguito alla disfatta di Bergamo, modificando alcuni termini dell’offerta a Zlatan. La base economica resterà la stessa, ovvero 3 milioni per i primi sei mesi e altri 6 milioni se il contratto dovesse rinnovarsi di un altro anno. Ma per il 38enne sono cambiate alcune opzioni sugli obiettivi personali, legati a gol e presenze.

Maldini e Boban dopo il 5-0 di domenica scorsa contro l’Atalanta hanno alzato il telefono per rimodulare l’offerta allo svedese, e già nel corso della serata era cominciato a serpeggiare ottimismo. Ma oggi alle 16 circa è arrivato il “si” che ha portato la dirigenza a ottenere il suo ritorno dopo due mesi di trattative. Ibra sarà importante non solo dal punto di vista tecnico, perché in campo è ancora in grado di fare la differenza, ma pure sotto l’aspetto dell’entusiasmo. Il Milan è messo male in campionato e serviva la presenza di un grande giocatore per riaccendere la passione del tifo, così a gennaio i rossoneri potranno finalmente riabbracciare Zlatan.

Nelle prossime ore si definiranno gli ultimi dettagli del contratto prima dell’organizzazione delle visite mediche. Ibrahimovic, fermo da fine ottobre dopo la conclusione del campionato in MLS, potrebbe sbarcare dal 30 dicembre in poi, e da lunedì ricominciano anche gli allenamenti della squadra, così lo svedese inizierà il nuovo anno con gli allenamenti a Milanello, e con la missione impossibile di riportare il Milan in Europa.