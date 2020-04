Milan, tutto su Rafael Leao: il club lo tiene in grande considerazione per il futuro

Il Milan punta con decisione su Rafael Leao, al quale viene chiesto maggiore carattere. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i vertici di via Aldo Rossi tengono in grande considerazione il centravanti portoghese e sperano che possa diventare un protagonista della squadra. Rafa compirà 21 anni ad agosto e l’auspicio è che la prossima stagione voli come ha fatto Theo Hernandez in questa.