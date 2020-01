© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Udinese in vantaggio a San Siro. Uscita avventata di Donnarumma, che si lancia fuori area per anticipare Lasagna spalancando però la porta a Stryger Larsen, puntuale nella battuta a rete per l'1-0 bianconero al 6'. Che errore del portiere del Milan, che ha completamente sbagliato i tempi dell'uscita confezionando così un assist al bacio per l'avversario!