Milan-Udinese, i voti ai tecnici: Gotti la prepara meglio, ma Pioli reagisce

Milan-Udinese 3-2 (6' Stryger Larsen, 48' e 93' Rebic, 72' Theo Hernandez, 85' Lasagna)

Il Milan di Stefano Pioli va sotto, reagisce e trova la sua terza vittoria consecutiva tra campionato e Coppa Italia. Lo fa con una rimonta forse ormai insperata, ottenuta però col cuore, con la convinzione e soprattutto con la fantasia delle sue migliori individualità. Perché l'ottima Udinese di Luca Gotti, sul fronte opposto, non avrebbe certo rubato niente se alla fine si fosse portata a casa un punto dopo una prestazione coriacea e in virtù di una preparazione del match davvero senza macchie.

STEFANO PIOLI 6,5 - Il primo tempo del suo Milan è troppo molle, nonostante la sterile pressione dell'ultimo quarto d'ora finale di Ibra e compagni. L'Udinese incalza infatti la difesa rossonera come e quando vuole, firmando l'1-0 grazie a un'ingenuità di Donnarumma e dando l'impressione di poter colpire ancora e ancora. Nella ripresa, però, mister Pioli è bravo a invertire il trend della partita: la mossa Rebic-Bonaventura, d'altronde, è forse una delle migliori della sua carriera da allenatore, visto che è proprio l'attaccante croato a segnare appena entrato l'1-1 e poi pure il gol decisivo al 93'. Male, dunque, il Milan poco reattivo nel primo tempo; molto bene, invece, il Milan a forte trazione anteriore e all'insegna del talento ammirato nel secondo.

Leggi qui le pagelle del Milan di TMW!

LUCA GOTTI 6 - Mister Gotti, anche stavolta, l'aveva davvero preparata benissimo. A San Siro il Milan prova a condurre il gioco, ma l'Udinese è subito più aggressiva e mostra maggiore intensità, affondando e ripartendo a tutt'altra velocità rispetto agli avversari. Un copione che sembra ripetersi nella ripresa, con Lasagna sempre pericoloso in contropiede, ma che non aveva forse previsto la partita da 8 in pagella di un certo Ante Rebic. La squadra di Gotti, in ogni caso, ha risposto a testa alta, senza snaturare le sue idee e trovando pure il carattere e la forza per siglare il 2-2 all'85'. Ennesimo indizio, questo, sul valore indiscusso del tecnico bianconero, che oggi ha sì interrotto la striscia di tre successi consecutivi, ma allo stesso tempo continuato a valorizzare i vari Sema, Fofana, De Paul, Lasagna, Stryger Larsen... Tutti, completamente rigenerati sotto la sua gestione.