Il Milan, riporta 'Sportmediaset', non vuole andare oltre i 40 milioni di euro per il cartellino di Angel Correa, seconda punta argentina classe '95. Adesso la palla passa all'Atletico Madrid, la cui iniziale richiesta per la cessione del calciatore scuola San Lorenzo è di 55 mln di euro.

Boban e Maldini non vogliono partecipare ad aste e, se i colchoneros non abbasseranno le loro pretese, ecco che vireranno su altri obiettivi. Per il calciatore pronto un contratto quinquennale da tre milioni di euro netti a stagione.