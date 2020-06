Milan, un ostacolo nella corsa a Kouassi. Il Real Madrid ci prova per il 2002 del PSG

vedi letture

Nuova concorrente di livello per il Milan nella corsa a Tanguy Kouassi, difensore centrale classe 2002 del PSG. Il giocatore è in scadenza di contratto coi parigini e secondo Le10Sport i suoi agenti stanno facendo pressione per dire no agli ultimi tentativi di rinnovo da parte di Leonardo. In questo scenario, fra il pressing del Milan e le offerte di rinnovo del PSG, prova ad nserirsi il Real Madrid. I Blancos, si legge, avrebbero già contattato l’entourage del giocatore per sondare il terreno in vista del futuro.