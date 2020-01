Milan, Under nel mirino: si prova ad inserire Suso nell’operazione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cengiz Under piace al Milan, e in queste ore si registrano contatti con il suo procuratore. L’idea era nata qualche giorno fa, impostata sullo scambio con la Roma in cui rientrerebbe Suso, ma che per ora non è ancora decollata. Il Milan sta cercando di piazzare lo spagnolo che però non ha grande mercato a causa di un’annata difficile. Solo un gol, due assist e un rapporto che si è deteriorato con il pubblico milanista. Suso viene spesso fischiato a San Siro ma non riesce a reagire per trasformarli in applausi, così ha preso in considerazione l’ipotesi di andare via. D’altra parte Under sta giocando poco a Roma e cambiare aria potrebbe fargli bene, così le due società starebbero pensando proprio a questo scambio. I procuratori dei due giocatori insistono, vorrebbero trovare un modo per imbastire l’operazione e così i rossoneri sono in frequente contatto con i rappresentanti del turco.

Passando al campo, il Milan è a caccia della seconda vittoria di fila in campionato, ma soprattutto cerca di sfatare il tabù San Siro. I rossoneri non vincono in campionato nello stadio di casa dal 31 ottobre scorso, e contro l’Udinese cercheranno di iniziare nel migliore dei modi il girone di ritorno, essendo il Milan ancora in corsa per l’Europa League (il Cagliari ha solo 4 punti in più). Ibrahimovic ha riposato in coppa e giocherà dal primo minuto in campionato insieme a Leao, mentre per Piatek è possibile un’altra panchina dopo il ritorno al gol contro la Spal.