Milan-Veretout, l'offerta resta Biglia più 15 milioni. Il problema è l'ingaggio

© foto di Federico De Luca

La ricostruzione del centrocampo del Milan è finora passata da Empoli: da qui sono arrivati Krunic e Bennacer, considerati tra i giovani con miglior potenziale. Il Milan ha investito otto milioni per il primo e quindici (più uno) per il secondo: ha speso per due giocatori quello che avrebbe dovuto spendere per il solo Torreira. Ora la strada si sposta di poco - sottolinea La Gazzetta dello Sport e porta a Firenze: una strada in salita e piena di ostacoli - quella per Jordan Veretout - che il Milan ha scelto lo stesso di seguire.

Prezzo e concorrenza - Sul prezzo sta cercando di trattare convertendo una delle sue contropartite tecniche in uno sconto: nel pacchetto aveva pensato di inserire Cutrone (prima di toglierlo dal mercato, mentre ancora prima la Fiorentina aveva ammesso di voler puntare su Simeone) poi ha indicato Biglia e promesso altri 15 milioni. Montella, come Giampaolo, è un allenatore che ama il bel gioco e che quindi dipende da un play di qualità. Biglia lo è e ha grande esperienza, ma ha anche altre caratteristiche che ai viola piacciono di meno: più che la stabilità fisica, l’ingaggio da tre milioni all’anno.