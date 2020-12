Milan, verso la sfida col Sassuolo: Brahim Diaz in vantaggio nel ballottaggio con Hauge

Qualche dubbio di formazione per mister Stefano Pioli. Il suo Milan oggi sfiderà il Sassuolo al Mapei Stadium per mantenere la vetta della classifica. Sulla corsia di sinistra Hauge è in ballottaggio con Brahim Diaz. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, lo spagnolo sarebbe passato in vantaggio per una maglia dal primo minuto.