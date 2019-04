Milan, Zapata: "Abbiamo chance Champions ma dobbiamo migliorare"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Cristian Zapata, al termine di Parma-Milan, ha parlato a Milan TV: "Oggi non abbiamo giocato bene. Tutti volevamo vincere ma non ci siamo riusciti. Eravamo anche andati in vantaggio e non siamo riusciti a proteggere il gol di Castillejo. Poi abbiamo subito la rete da punizione, forse in barriera avremmo potuto fare meglio".

Le difficoltà del primo tempo: "Oggi la prestazione non è riuscita di gruppo, senza cattiveria. Un peccato perché erano tre punti fondamentali".

I risultati contro le piccole: "Vanno affrontate meglio a livello mentale. Ci stiamo giocando qualcosa di importante, mancano ancora delle partite e c'è tempo per migliorare questo aspetto".

La condizione fisica: "Io sto bene, un po' stanco alla fine a causa di questo caldo. È stato un bello scontro con Gervinho, mi è piaciuto il nostro duello e sono riuscito a tenerlo".

Obiettivo Champions: "Ancora abbiamo le nostre chance, dobbiamo sicuramente migliorare perché ci giochiamo tutto. Facciamo meglio già dalla prossima".

La semifinale di Coppa Italia: "Daremo tutto, sarà una battaglia e serve prepararsi al meglio".