Ufficiale Cristian Zapata non si ritira. Il 37enne colombiano giocherà nel Vitoria Bahia

Terminata l'esperienza in patria, all'Atletico Nacional, Cristián Eduardo Zapata Valencia prosegue la sua carriera in Sudamerica. Il 37enne difensore colombiano, ex giocatore di Udinese, Milan e Genoa, ha firmato un contratto fino al 31 dicembre 2024 con il Vitoria Bahia, club della massima serie brasiliana.

Zapata ha disputato ben 311 partite in Serie A, con 9 reti e 10 assist a referto. Indimenticabile il gol segnato con la maglia rossonera in un derby contro l'Inter del 2017: al 97' firmò il 2-2.