Milan, Zapata: "Siamo più uniti che mai e vogliamo dimostrarlo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Cristian Zapata, difensore del Milan, ha parlato a Milan Tv prima della sfida contro la Sampdoria: “Sicuramente è una partita difficile, sappiamo come gioca la Samp in cosa. Noi vogliamo fare una partita di grande livello per continuare la nostra strada. Siamo vicini al nostro obiettivo, dipende tutto da questa partita. Abbiamo visto tutti quello che è successo ma noi siamo più uniti che mai. Vogliamo dimostrarlo sul campo e oggi è una buona occasione per dimostrarlo. Sono a disposizione, sono pronto e aspetto solo che la squadra abbia bisogno di me”