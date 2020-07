Milik-Politano: il Napoli torna alla vittoria grazie alla panchina, il 2-1 con l'Udinese arriva al 95'

Il Napoli ritrova la vittoria dopo due pareggi consecutivi grazie a una rete al 95' di Matteo Politano, la sua prima gioia con la maglia azzurra. Contro l'Udinese, nella sfida valida per il 34° turno di Serie A in programma al San Paolo, finisce 2-1 e la squadra di mister Gattuso torna così al sesto posto a -1 dalla Roma quinta. Ko indolore per i friulani, che alla luce della contemporanea sconfitta del Lecce restano comunque a +7 sulla zona rossa della classifica.

Le scelte degli allenatori - Tra turn-over quasi obbligatorio viste le tante partite ravvicinate e una prestazione al di sotto delle aspettative mercoledì scorso a Bologna (1-1), mister Gattuso stravolge il Napoli contro l'Udinese. Son ben otto, infatti, i cambi operati dall'allenatore nella formazione titolare dei partenopei: nel dettaglio, Ospina, Koulibaly, Mario Rui, Lobotka, Fabian Ruiz e il tridente in toto formato da Callejon, Mertens e Insigne. Sul fronte opposto, mister Gotti ha gli uomini contati in attacco: gioca il tandem Nestorovski-Lasagna, anche perché Okaka è squalificato e Teodorczyk infortunato. Per il resto spazio ai titolarissimi, eccetto Walace che sostituisce Jajalo (ko) in mediana e la sorpresa Zeegelaar al posto di Sema sulla fascia sinistra.

De Paul chiama - Parte meglio la squadra di mister Gattuso, che con Zielinski prima e Insigne dopo arriva al tiro con grande facilità. I bianconeri rispondono con una bella manovra sulla destra che porta al gol di testa di Nestorovski al 9', ma la posizione dell'attaccante è nettamente in fuorigioco e il signor Chiffi annulla quindi senza alcuna recriminazione. È la compagine di casa a fare la partita e a condurre il gioco con maggiore personalità, eppure a sbloccare il risultato ci pensa Rodrigo de Paul sul fronte opposto: ottima triangolazione sulla sinistra fra Zeegelaar e Nestorovski, cross in mezzo respinto fuori da Mario Rui e puntuale inserimento dell'argentino, tutto solo sul secondo palo, per il gol dello 0-1 al 22'.

Milik risponde - Dopo un buon tentativo di Mario Rui respinto da Musso, nel Napoli si fa male Mertens, che subisce un duro colpo al gluteo e deve uscire zoppicando già al 30': un handicap che si trasforma ben presto in soluzione per mister Gattuso visto che, a sorpresa e già al primo pallone giocato, a riportare in partita gli azzurri è proprio Arkadiusz Milik. Il neo-entrato è abile infatti nel segnare in spaccata su perfetto assist dalla sinistra di Fabian Ruiz dopo neanche un minuto dal suo ingresso in campo (37 secondi). L'ultima emozione, questa, di un primo tempo che, pur lasciando costantemente ai partenopei il pallino del gioco, vede la compagine di Gotti ben disposta nella propria metà campo.

Una traversa, un palo e un gol - Il copione della ripresa è lo stesso del primo tempo: il Napoli fa girare la palla, ma l'Udinese si rintana nella propria metà campo, chiude bene gli spazi e difficilmente lascia i fianchi scoperti. Servirebbe così la giocata di un singolo per rompere l'inerzia del match: Insigne ci prova da fuori al 54' (tiro alto), l'ex Zielinski esplode un bolide dai 16 metri che si infrange sulla traversa e rimbalza clamorosamente sulla linea di porta al 60'. Per i friulani risponde invece Lasagna, bravo a sfruttare una leggerezza in area di Manolas per scaricare in porta un rasoterra ben parato però da Ospina al 71'. I minuti scorrono via veloci e, nonostante la girandola dei cambi, il risultato continua a restare ancorato sull'1-1. Il Napoli rischia tantissimo all'84', quando De Paul supera Ospina con uno scavetto a tu per tu trovando tuttavia il salvataggio sulla linea di Koulibaly (il pallone carambola sul palo e poi tra le braccia dello stesso portiere colombiano), ma al 95' ci pensa Matteo Politano a pescare il jolly della domenica col suo primo centro in azzurro. È anche stavolta un neo-entrato a decidere dunque la sfida con una meravigliosa sassata che si infila sul primo palo dopo un invito dalla sinistra di Hysaj al limite dell'area. Proprio quando l'Udinese sembrava ormai sicura di portarsi a casa un punto tutto sommato meritato.