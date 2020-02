vedi letture

Mirabelli: "Io ho rinnovato il contratto di Donnarumma. Maldini ce la farà?"

Massimiliano Mirabelli, ex dirigente rossonero, parla così a CalcioToday.it dell'attuale gestione del Milan, non esprimendo giudizi particolarmente lusinghieri nei confronti di Maldini: "Chi ha giocato ad altissimi livelli non è detto che possa fare il dirigente. Paolo è alle prime armi e sta facendo la gavetta, avrà bisogno di tempo per prendere confidenza con questo mestiere"

A chi dice che la sua gestione economica abbia messo in difficoltà il Milan risponde: "Questo lo dice chi non conosce i fatti. Noi abbiamo trovato una squadra da rifare con una sola sessione di mercato a disposizione, abbiamo dovuto acquistare 10 giocatori. Abbiamo rinnovato il contratto di Donnarumma e con un agente come Raiola non è semplice, di questo ne ha beneficiato l’attuale società. Voglio vedere adesso se e come verrà prolungato il contratto del portiere. Poi abbiamo lanciato Gattuso come allenatore. Ibra? Io non l'avrei preso".