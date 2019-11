Miranchuk punge ancora la Juve: 1-1 a Mosca, la Lokomotiv pareggia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bastano otto minuti alla Lokomotiv Mosca per pareggiare il gol di Ramsey: 1-1 a Mosca. Cross da sinistra, Aleksej Miranchuk anticipa Bonucci di testa e colpisce il palo basso alla sinistra di Szczesny. La palla torna sul piede del numero 59 russo (già in gol a Torino), che col più facile dei tap-in infila in rete. 1-1 a Mosca tra Lokomotiv e Juventus, dopo 12'.