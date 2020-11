Modric vota Zidane: "Mai dubitato di lui: lo difenderemo sempre, vogliamo vincere con lui"

vedi letture

Tutti con Zinedine Zidane. Dal primo all'ultimo, nello spogliatoio del Real Madrid. Garantisce Luka Modric, stella Blancos e presente in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Inter. "Non abbiamo mai dubitato di Zidane. Spero che vinceremo in futuro come abbiamo fatto in passato. Difenderlo per noi è normale, lo abbiamo fatto sempre e lo faremo ancora. Spero che continueremo a vincere con lui".