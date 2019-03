Monchi e le chiavi di Roma. Ma non aveva carta bianca

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Bel botta e risposta, quello fra Monchi e Pallotta. Lo spagnolo ha sottolineato come abbia detto addio alla Roma per colpa del presidente. Dal canto suo, il numero uno statunitense ha spiegato come gli abbia dato le chiavi della squadra, trovandosi molti infortunati e il rischio di uscire dalla top tre del campionato italiano per la prima volta negli ultimi anni. Il comunicato però non ricorda - e non riporta - come Pallotta si fosse messo in mezzo in questioni tecniche sin da settembre, dopo che i giallorossi erano arrivati a un passo dalla finale di Champions League nella scorsa annata, trovando il terzo posto in campionato. Quindi è chiaro che la scelta di mettere in discussione sistematicamente allenatore e diesse fosse ben precisa, con parole anche esagerate come disgrazia, disgusto e altre amenità.

La verità è che Monchi ha fatto molto, ma non tutto. Non ha potuto comprare nessuno a gennaio, sebbene da mesi avesse messo le mani avanti dicendo che avrebbe aggiustato il tiro dopo la cessione di Strootman. Di più: la scelta di Pastore non sarebbe stata condivisa dal dirigente iberico, mentre negli ultimi mesi Franco Baldini ha preso sempre più piede, diventando via via più influente. Quindi se è vero che Pallotta ha dato molti soldi a Monchi per portarlo a Roma, altrettanto non ha fatto sui giocatori: sia, parzialmente, per colpa del fair play finanziario, con le cessioni di Salah e Alisson. Sia perché c'erano delle correnti che hanno portato la Roma alla situazione odierna.