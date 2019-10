Monchi: "Gli infortuni alla Roma sono costati risultati e almeno 20 milioni"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il direttore sportivo del Siviglia, Monchi, ha rilasciato una lunga intervista a El Confidencial. Una lunga analisi del rapporto tra il calcio e i big data, del metodo di scouting ("nel 2003 ho preso Dani Alves al Sub-20, eravamo gli unici accreditati, adesso inizia il Sub17 in Brasile e sono 243 squadre"), dei giocatori comprati in passato. E anche della Roma. "Quando sono tornato da Roma, o meglio, quando mi hanno cacciato, ho iniziato a sentir dire e parlare di una squadra complicata e con infortunati. Quindi ho fatto uno studio. Avere i tuoi fuori per il 15% ha un costo bestial per i risultati ed economicamente per 20 milioni di euro".