© foto di Federico Gaetano

Il direttore sportivo del Siviglia Monchi ha brevemente commentato la cessione di Simon Kjaer all'Atalanta, operazione oramai vicinissima alla fumata bianca. Queste le parole dell'ex Roma in conferenza stampa: "Kjaer è a Bergamo per le visite mediche con l'Atalanta, ma ancora l'operazione non è chiusa. Se tutto andrà bene, comunque, non faremo altre operazioni".