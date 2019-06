Mondiale femminile, l'Inghilterra vince ancora. Suicidio Scozia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Inghilterra vince anche la terza sfida del gruppo D e chiude al primo posto a punteggio pieno. 2-0 il punteggio finale contro il Giappone. Disastro Scozia, che butta via il possibile passaggio del turno in mezz'ora contro l'Argentina: avanti di 3 gol, le scozzesi si sono letteralmente suicidate, permettendo all'Argentina di pareggiare. Decisivo il rigore trasformato da Bonsegundo nel recupero. La Scozia viene eliminata, l'Argentina dovrà aspettare domani per sapere se sarà una delle migliori terze, anche se le speranze sono ridotte al minimo.

RISULTATI

Giappone-Inghilterra 0-2

Scozia-Argentina 3-3

CLASSIFICA

Inghilterra 9

Giappone 4

Argentina 2

Scozia 1