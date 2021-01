UFFICIALE: Milan femminile, colpo nipponico a centrocampo. Arriva Yui Hasegawa

Il Milan femminile ha annunciato sul proprio sito l’arrivo della centrocampista offensiva Yui Hasegawa, classe ‘97, dal Nippon TV Beleza squadra in cui è cresciuta e ha sempre militato collezionando 114 presenze con 11 reti. Hasegawa è anche un pilastro della nazionale giapponese e può vantare la vittoria del Mondiale Under17 del 2014, il terzo posto ai Mondiali U20 del 2016 e infine la vittoria della Coppa d’Asia nel 2018 con il Giappone con cui ha partecipato anche ai Mondiali del 2019. In totale la calciatrice vanta 42 presenze con la nazionale maggiore con otto reti all’attivo.

ì



🆕 Adding one more arrow to the Rossonere quiver: let’s all welcome the Japan international, Yui Hasegawa! 🇯🇵

🆕 Un colpo dal Sol Levante per le rossonere: diamo il benvenuto a @maybe10_, giocatrice della Nazionale giapponese! 🇯🇵 #FollowTheRossonere #SempreMilan pic.twitter.com/YdgK7xplJE

— AC Milan (@acmilan) January 29, 2021