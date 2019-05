© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Seconda vittoria in due gare per l'Italia che ha battuto anche l'Ecuador nella fase a gironi del Mondiale U20. La squadra azzurra infatti ha vinto 1-0 grazie alla rete di Pinamonti mentre l'Ecuador al 41' è rimasto in dieci per l'espulsione di Porozo e pochi minuti dopo ha sbagliato anche un calcio di rigore con Campana. Con questo successo l'Italia sale a 6 punti in testa al Girone B e l'Ecuador resta a quota 1. Nell'altra gara delle 18 infine il Senegal ha battuto 2-0 la Colombia con i rigori di Niane e Liopy.

MONDIALE U20 - ORE 18

Ecuador-Italia 0-1 (Pinamonti)

Senegal-Colombia 2-0 (Niane, Liopy)