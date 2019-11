Montella: "Commisso non contento delle ultime gare. Servono risposte"

© foto di Giacomo Morini

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Lecce, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Montella ha parlato anche di Rocco Commisso e della presentazione di ieri del progetto del nuovo centro sportivo: "Bisogna fargli i complimenti perché ha messo un mattone in una situazione che sembrava impensabile fino a poco tempo fa con questo nuovo investimento. Siamo estremamente contenti di questo. Abbiamo festeggiato il compleanno ma non è contento dell'andamento nelle ultime due partite. Dobbiamo dargli delle risposte come gruppo. Non è vero che non gli abbiamo dato soddisfazioni fino a oggi. Abbiamo vinto a Milano e giocato benissimo contro la Juventus. Non estremizziamo i giudizi, ci vuole equilibrio. Significa che nelle ultime due partite abbiamo giocato al di sotto dei nostri standard. Per più tempo, in precedenza, abbiamo giocato meglio delle attese. L'unico regalo che possiamo fargli realmente è vincere al Franchi con lui presente, che non è mai successo".

