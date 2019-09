© foto di Giacomo Morini

Lunga intervista di Vincenzo Montella a La Gazzetta dello Sport, con il tecnico che ripercorre gli ultimi anni della sua carriera. "Con il Milan ho conquistato l'ultimo trofeo del club rossonero. Ho letto che Galliani tiene l'immagine di quella Supercoppa sul suo cellulare. Non valuto un fallimento la mia esperienza al Milan, non mi hanno dato il tempo di lavorare. A Siviglia sono stato esonerato dopo la qualificazione ai quarti di Champions e la finale di Coppa del Re. Fiorentina? Quando sono arrivato tutti avevano in mente la Coppa Italia, fallito questo obiettivo il castello è crollato. Ma nella crisi abbiamo giocato un buon calcio".