Montella vs Gasp: "Spero di avere un rigore simile al loro in Coppa Italia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi intervenuto in conferenza stampa, Vincenzo Montella, tecnico della Fiorentina, parla così delle polemiche dell'anno passato tra Gasperini e Federico Chiesa, accusato di essere un "simulatore" al punto di essere "diseducativo". Dal tecnico viola è arrivata anche una punzecchiatura nei confronti del collega: "È tutto finito, quel discorso è chiuso. Speriamo di avere un rigore simile al loro in Coppa Italia". Il riferimento è al discusso calcio di rigore fischiato durante la semifinale di ritorno tra Dea e Viola dell'anno passato, quando Ilicic pareggio dal dischetto dopo fallo in area su Gomez.

Clicca qui per rileggere la conferenza stampa integrale!