Montero: "Amo Torino, felice di guidare l'Under 19 e spero di continuare alla Juventus"

Nel corso dei festeggiamenti per i 100 anni della Famiglia Agnelli, l'allenatore dell'Under 19 della Juventus Paolo Montero è intervenuto ai microfoni di 'Sky': "Sono felice di essere tornato ed è bello ritrovare i miei ex compagni, avevamo un bel gruppo e sembra che ci si veda tutti i giorni. Rapporto bello con Zidane? Si con tutti, era un po' che non lo vedevo perché io ero in Uruguay e lui abita a Madrid, siamo felici di esserci ritrovati tutti per una causa benefica e siamo felici di condividere questo momento. Ho ritrovato Iuliano con cui facemmo la presentazione insieme, quello che mi porto nel cuore è il gruppo, il rapporto umano che c'era con staff tecnico, medici, dirigenti e calciatori. C'era grande umiltà".

Immaginavi di fare l'allenatore? "Quando ho smesso di giocare no, poi mi è venuta voglia e ho fatto il corso. Sono felice di essere a Torino, una città che amo e spero di continuare alla Juventus".