Montolivo: "Non doveva finire così. Preso in giro da Gattuso"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Non doveva finire così". Riccardo Montolivo ha deciso di rompere il silenzio sul suo addio al Milan e a questo punto anche al calcio giocato. "Alla fine ho ricevuto anche i complimenti dell'allenatore, mi ha detto che lui al posto mio avrebbe fatto il pazzo. E lì mi sono sentito preso in giro ancora una volta". L'allenatore in questione è, ovviamente, Gennaro Gattuso, che con la dirigenza rossonera all'epoca decise di non contare più sull'ex capitano: nell'intervista spiega infatti di essere rimasto dopo una stagione in cui aveva giocato pochissimo negli ultimi mesi, salvo poi essere accantonato dalla tournée americana con un semplice sms.

Poi è cambiata la proprietà.

"Leonardo mi rassicurò. Da quel momento smisi di essere considerato: mi allenavo da solo o con Halilovic, a parte il torello. Contro la Juve, in finale di Coppa Italia, l'allenatore mi fece entrare all'ottantesimo".

La prima convocazione con Gattuso.

"Mi spiegò che mancavano Brescianini e Torrasi, due Primavera neanche aggregati alla prima squadra. Il massimo fu quando Biglia era assente e io andai in panchina: Mauri regista e Calabria mezzala. Poi il primo chiese il cambio: Calabria, un terzino, andò centrale e Calhanoglu fece la mezzala".