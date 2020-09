Morata alla Juventus, il conto dei trasferimenti è 200 milioni. Soccer AM: "Li vale davvero?"

Alvaro Morata è pronto per diventare ufficialmente un giocatore della Juventus. Il passaggio alla Juventus porta il conto dei trasferimenti a oltre 200 milioni di euro. Dal Real alla Juventus, dalla Juventus al Real, dal Real al Chelsea, dal Chelsea all'Atletico e ora dall'Atletico alla Juve. Soccer AM, trasmissione mattutina di Sky Sports UK, che ha seguito da vicino lo spagnolo durante l'avventura londinese, si chiede. "Li vale davvero?".

Alvaro Morata has accumulated over 200 million Euros for clubs in transfer fees throughout his career 😲

And with a move back to Juventus on the horizon it will grow more! Is he worth it? 💭 pic.twitter.com/4VU63ERGZd

— Soccer AM (@SoccerAM) September 22, 2020