Ospite di SportMediaset, l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti ha parlato di Antonio Conte, nuovo tecnico nerazzurro: "Non mi ha stupito il suo modo di essere e lavorare. Si sapeva: ha spessore, è serio come allenatore, pensa in toto all'Inter, seriamente. Sta lavorando molto bene. Credo che l'Inter lotterà fino alla fine per far bene. Certo che la Juventus ha dimostrato anche in termini di giocatori di classe di avere delle opportunità maggiori e poi viene da un filotto di campionati vinti e quindi ha un altro spirito, ma l'Inter sta dimostrando di avere sia la qualità sia il carattere necessario per lottare per il campionato. Un ritorno di Ibrahimovic? Può darsi che io una pazzia l'avrei fatta, però c'è da tenere un equilibrio e rispettare i giocatori che ci sono. In questi casi bisogna considerare tutte queste situazioni".