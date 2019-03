Ai microfoni di Rai Sport, nel corso della trasmissione ‘Calcio & Mercato’, è intervenuto l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti: “L’eliminazione contro l’Eintracht? Il carattere dipende anche da come sta andando la partita, ci siamo spaventati e abbiamo perso l’ordine necessario per stare in campo. È importante il derby di domenica, bisogna affrontarlo con serenità, ricordando che il Milan non è il Real Madrid. Icardi? Ci voleva un chiarimento tra le parti, invece ognuno resta orgogliosamente sulla sua posizione. Spalletti? Faccio fatica a entrare nella testa degli allenatori, perché è difficilissimo: è in un momento di crisi, ma bisogna avere pazienza. Alla squadra chiederei di puntare alla Champions con tutta la professionalità necessaria, mettendo da parte i motivi che hanno spaccato la squadra a metà. È più importante l’Inter di tutti i loro motivi del cavolo”.