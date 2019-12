Moratti: "Rilancio Inter con Conte e Marotta? Io presi Lippi..."

© foto di Stefano Porta/PhotoViews

Nel corso della lunga intervista a Teleradiostereo, Massimo Moratti ha parlato anche del rilancio dell'Inter con le firme ex bianconere di Antonio Conte e Giuseppe Marotta. "Io anche presi Lippi. Non sono impressionato da questa cosa, ormai dirigenti e allenatori sono dei professionisti pronti a cambiare squadra tranquillamente nel momento in cui possono esprimere le loro capacità. Di Conte sapevamo che aveva grosse virtù ma si sta esprimendo molto di più di quello che si potesse pensare. L'importante è che faccia vincere la squadra, il resto non conta.