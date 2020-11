Moreno Longo esalta la Roma: "Fare risultato con i giallorossi ora è molto difficile"

Ospite di ParmaLive.com , l'ex tecnico di Torino e Frosinone Moreno Longo ha parlato così del collega Liverani, con cui ha condiviso il corso a Coverciano: “Io e Fabio non ci siamo conosciuti soltanto a Coverciano, ma anche da calciatori e da avversari sin dalle giovanili. Spesso e volentieri lo marcavo a uomo, da calciatore lui iniziò essendo trequartista. Aveva grandi qualità da calciatore e credo che queste doti le stia trasportando piano piano anche alle sue squadre. Abbiamo in comune lo stesso anno di nascita”.

Cosa è andato storto, secondo lei, contro la Roma?

“Oggi, secondo me, per lo stato fisico e di forma della Roma, fare risultato sarebbe stato difficile in ogni caso. I meriti dei giallorossi superano i demeriti dei ducali. I giallorossi sono una squadra consolidata, il Parma è invece in costruzione. Inevitabile in questi casi andare in difficoltà”.