Morientes chiama Lautaro in Spagna: "Voglio vederlo in Liga: gli argentini hanno geni unici"

Storica punta del calcio spagnolo, Fernando Morientes ha parlato di molti temi tra cui Lautaro Martinez. L'ambasciatore della Liga, ex punta dell'Atletico Madrid ha detto: "voglio vederlo in Spagna. Abbiamo avuto e abbiamo grandi giocatori e tecnici argentini. Hanno dei geni competitivi -riporta il Mundo Deportivo-, difficili da trovare nel resto del mondo. Lautaro andrebbe bene sia per Barcellona che per Real Madrid, ha visione e segna, è uno dei migliori al mondo nel reparto".