Morrison e l'esperienza alla Lazio: "Non mi sono adattato ma sono diventato un uomo"

Ravel Morrison pur essendo ancora un giocatore in attività è già stato derubricato alla categoria dei "talenti buttati via". L'ex giocatore della Lazio ha ammesso a talkSPORT i suoi errori. Circa le dichiarazioni di qualche giorno fa di Wayne Rooney, che lo ha definito più forte di Pogba e Lingard ai tempi dell'Accademy, risponde: "Sono commenti bellissimi, specialmente perché vengono da uno dei migliori calciatori inglesi mai visti, se non il migliore. Ma mi rattristano un po' perché potevo fare di più, avrei dovuto fare di più e spero ancora di fare di più. Se potessi sedermi e tornare indietro, cambierei molte cose della mia vita".

Morrison ammette di non aver compreso la fortuna di aver giocato per tanti anni nelle giovanili di uno dei club più importanti al mondo come il Manchester United: "Per me era la normalità. Forse perché ero lì sin dall'Under 9, a volte saltavo alcuni giorni di allenamento. Mi svegliavo e saltavo gli allenamenti, non so perché. Adesso è difficile portarmi fuori dal campo di allenamento. Se tornassi indietro mi comporterei sicuramente meglio".

Sull'avventura in Italia: "Avevo fatto vedere cosa sapevo fare al West Ham e al QPR, ma a parte questo non ho giocato con continuità per anni perché mi sono trasferito alla Lazio e ho trovato difficoltà ad adattarmi alla nuova cultura. Ma quel trasferimento mi ha reso più uomo, sono diventato da ragazzo a uomo, ho lasciato la mia famiglia e gli amici per potere andare lì e concentrarmi". 27 anni, oggi Morrison gioca in Championship, al Middlesbrough, in prestito dallo Sheffield United.