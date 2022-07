Ravel Morrison cambia ancora squadra. Il trequartista inglese, ex meteora della Lazio, lascia il Derby County e raggiunge il suo ex allenatore Wayne Rooney a Washington: ha firmato infatti un contratto fino al 31 dicembre 2023 con DC United.

Welcome to the Black-and-Red Family, Ravel 👏#DCU || @MorrisonRavel

— D.C. United (@dcunited) July 21, 2022