Intervistato da Canal 11, canale della Federcalcio portoghese, Josè Mourinho ha parlato di Cristiano Ronaldo: "È un fenomeno. Pensa solo a vincere, a fare di più e meglio. Per questo ciò che fa non mi sorprende per nulla. In termini genetici è un caso da studiare, anche per la sua mentalità. Quando avrà 50 anni, sarà a casa e la FIFA lo inviterà a una partita di leggende, giocherà e segnerà un gol".