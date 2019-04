Muriel avanti, lo riacciuffa Ilicic: Atalanta-Fiorentina 1-1 al 45'

© foto di www.imagephotoagency.it

Parte Muriel, lo ferma Ilicic. Uno a uno nel primo tempo fra Atalanta e Fiorentina, accade tutto nel primo quarto d'ora, tra occasioni e reti.

La partenza a razzo è della viola che, per passare, deve vincere oppure segnare più di tre gol per il pari. Così, come in campionato, un errore marchiano della retroguardia nerazzurra dà la possibilità a Muriel di trovarsi davanti a Gollini: Djimsiti lo tiene in gioco, il colombiano infila il pallone sotto il braccio del portiere. Al quarto minuto, per assurdo, Chiesa ha l’opportunità di chiudere i giochi, ma davanti al portiere - con il passo lungo - non azzecca il sinistro. L’Atalanta fatica a prendere le contromisure agli attaccanti viola, tanto che Veretout si beve Freule e de Roon, arrivando a calciare da posizione defilata, ma Gollini ci mette il braccio. È l’undicesimo, i nerazzurri non sono pervenuti, fino a un passaggio sbagliato da Mirallas che dà il a al contropiede: Ilicic si trova in uno contro uno, imbuca per il Papu che viene affossato da Ceccherini. Fallo banale e rigore che Ilicic, dagli undici metri, non sbaglia: 1-1.

La retroguardia orobica balla grazie alla rapidità degli avanti viola, molto pericolosi potenzialmente. Ne esce una partita equilibrata, spezzata solo da un cross di Castagne per Gosens che, appostato sul secondo palo, non riesce a trovare l’incornata vincente. Così la partita scivola lentamente verso un pari al 45', giusto per quanto visto nel complesso, con l'Atalanta più propositiva ma meno efficace di una Fiorentina che, nei primi minuti, poteva essere 2-0.