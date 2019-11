Muriel di rigore, tante occasioni sciupate: Atalanta avanti 1-0 al 45'

Fonte: Dall'inviato a San Siro, Milano

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un gol di Muriel basta all'Atalanta per finire il primo tempo sull'1-0 che regala speranza. Tante le opportunità sprecate dai bergamaschi contro la Dinamo Zagabria, con il colombiano particolarmente sugli scudi.

Due minuti e Muriel scappa via sulla destra, centrando per Hateboer, ma l’olandese arriva con il passo lungo e non riesce a spedire in porta. Un minuto e l’azione fotocopia vede ancora Muriel a sfondare, stavolta a metterla in mezzo è Gomez, con Pasalic che arriva al momento giusto all’appuntamento con il pallone, ciccandolo parzialmente. Doppia grande occasione in avvio per l’Atalanta, quindi, che macina gioco ma non tiri in porta. A quelli ci pensa ancora il colombiano, però dalla distanza, centrali per Livakovic che para senza problemi. La Dinamo, dal canto suo, prova con i contropiede a farsi vedere dalle parti di Gollini, senza riuscirci. Sulla destra dell'attacco nerazzurro arrivano le occasioni più evidenti: ancora Pasalic liscia a due passi dalla porta su altro suggerimento del Papu.

Al ventisettesimo la gara si sblocca: Gosens colpisce una traversa pazzesca dopo un colpo di testa di Pasalic - e un'apertura di Toloi - ma sul prosieguo Peric colpisce Muriel, in area, è rigore. Lo stesso colombiano spiazza Livakovic per l'1-0. Cinque minuti più tardi uno sbandamento della retroguardia croata dà l'uno contro uno tra il colombiano e Dilaver, ma dopo aver disorientato l'avversario il centravanti nerazzurro spara alto. Poi è la volta di Hateboer, a rimorchio dopo un'azione di Gosens sulla destra, ma il suo tentativo è salvato sulla riga.

Nel monologo nerazzurro Orsic prova ad accendere la luce, con il più classico dei movimenti a rientrare, per poi provare a trovare l'incrocio opposto: tutto bello ma la conclusione incoccia la traversa. Brivido, ma il primo tempo termina così.